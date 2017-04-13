13.04.2017 / 13:15



Мариуполь примет участие в кредитной программе по обновлению общественного транспорта (ВИДЕО)

На обновление общественного транспорта в украинских городах Европейский инвестиционный банк выделит 200 млн евро кредита, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Ратификацию финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком поддержали 230 депутатов. Тем не менее, мнения парламентариев насчет освоения этих средств разошлись. Так, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что на выделенные средства нужно закупать только отечественную продукцию.

«Покупая импортную технику, вы кредитуете иностранные экономики, создаете рабочие места для иностранцев, а нужно давать работу украинцам. Кредитовать нужно национальное производство. Поэтому я обращаюсь к правительству с требованием строить тендеры таким образом, чтобы выигрывали отечественные производители техники, например, заводы «Антонов», КРАЗ, Львовский машиностроительный завод и т.д.», - отметил народный депутат.