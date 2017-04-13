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13.04.2017 / 13:15

Мариуполь примет участие в кредитной программе по обновлению общественного транспорта (ВИДЕО)

На обновление общественного транспорта в украинских городах Европейский инвестиционный банк выделит 200 млн евро кредита, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Ратификацию финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком поддержали 230 депутатов. Тем не менее, мнения парламентариев насчет освоения этих средств разошлись. Так, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что на выделенные средства нужно закупать только отечественную продукцию.

«Покупая импортную технику, вы кредитуете иностранные экономики, создаете рабочие места для иностранцев, а нужно давать работу украинцам. Кредитовать нужно национальное производство. Поэтому я обращаюсь к правительству с требованием строить тендеры таким образом, чтобы выигрывали отечественные производители техники, например, заводы «Антонов», КРАЗ, Львовский машиностроительный завод и т.д.», - отметил народный депутат.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время четвергового объезда сообщил журналистам, что город собирается принять участие в кредитной программе. 

  
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16:43
Мариупольцев приглашают на открытие сезона 2017 «Free drag» по драг-рейсингу (ФОТО)
15:58
Мариупольские металлурги запустили виртуальные туры по меткомбинатам (ФОТО)
15:00
В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения
14:26
Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)
13:48
В Мариупольском порту презентовали кластер по перевалке грузов стоимостью 900 млн грн
13:15
Мариуполь примет участие в кредитной программе по обновлению общественного транспорта (ВИДЕО)
12:37
Мариупольцев приглашают на мероприятие «Раскрась писанку!»
12:00
В Мариуполе стартовал этап социального образовательного проекта для участников АТО
11:10
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14:56 В метро Харькова житель Донетчины с гранатами ехал на рыбалку (ФОТО)
13:48 Донецкая железная дорога предлагает работу железнодорожникам с неподконтрольных территорий
12:59 Школьники Донетчины принесли в Раду писанки
12:22 Накануне Пасхи полиция Донетчины переходит на усиленный вариант несения службы
11:27 Из-за захвата предприятий на неподконтрольном Донбассе Украина потеряет 700 млн долл валютной выручки, — Рыженков
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