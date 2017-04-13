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13.04.2017 / 12:37
Мариупольцев приглашают на мероприятие «Раскрась писанку!»
Департамент культурно-общественного развития приглашает мариупольцев и гостей города приобщиться к мероприятию «Раскрась писанку!», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
На площади будут расположены огромные макеты кулича и пасхальных писанок. Все желающие смогут принять участие в масштабном проекте, собственноручно создать под открытым небом уникальную коллекцию шедевров, а также ознакомиться с выставкой мастеров народного творчества.
Сопровождать праздник на Театральной площади будут участники конкурса «Приди, весна, с радостью!»
Мероприятие будет проходить 15 апреля в 11.00 на Театральной площади.