13.04.2017 / 12:37



Мариупольцев приглашают на мероприятие «Раскрась писанку!»

Департамент культурно-общественного развития приглашает мариупольцев и гостей города приобщиться к мероприятию «Раскрась писанку!», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На площади будут расположены огромные макеты кулича и пасхальных писанок. Все желающие смогут принять участие в масштабном проекте, собственноручно создать под открытым небом уникальную коллекцию шедевров, а также ознакомиться с выставкой мастеров народного творчества.

Сопровождать праздник на Театральной площади будут участники конкурса «Приди, весна, с радостью!»