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Главная / Лента новостей / В Мариуполе стартовал этап социального образовательного проекта для участников АТО

13.04.2017 / 12:00

В Мариуполе стартовал этап социального образовательного проекта для участников АТО

Новая волна проекта Coding For Future для участников АТО стартовала в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Регистрация участников открыта до 20 апреля. Подать заявку к проекту могут только участники АТО, которые пожелали переквалифицироваться и освоить новую профессию IT-специалиста и выучить курс по JavaScript. Подробнее о новой волне проекта: goo.gl/bZfQ3k

Coding for Future – это социальный образовательный проект, призванный помочь людям, пострадавшим от военных действий на Востоке Украины, адаптироваться к новым жизненным условиям и быстрее социализироваться. Многие из них потеряли работу, кто-то приобрел физические недостатки и больше не может выполнять прежние рабочие обязанности. В рамках проекта участники бесплатно проходят обучение компьютерным наукам, что позволяет трудоустроиться в ведущих украинских ИТ-компаниях или заниматься дистанционной работой в сфере информационных технологий.

Участники проекта занимаются в группах по направлениям QA, PHP и Swift. именно сейчас Фонд начинает его третью волну, для слушателей, которые желают освоить профессию разработчика на языке программирования JavaScript.

JavaScript – это относительно простой для изучения и освоения новичком инструмент создания небольших клиентских и серверных приложений для веб-страниц и веб-документов. Рынке не хватает специалистов с JavaScript, а следовательно спрос на программистов, которые работают с этим языком стабильно высокий. Этот язык программирования является второй по популярности среди украинских разработчиков, а средний доход такого специалиста в Украине составляет от 400$/мес (позиция Junior Developer) до 2600$/мес (позиция Senior Developer).

Больше деталей о проекте можно получить по ссылке: https://brainbasket.org/coding-for-future/

  
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10:00
Пропускная способность перегона Камыш-Заря-Волноваха сдерживает производство мариупольских меткомбинатов
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