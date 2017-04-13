13.04.2017 / 11:10



Мариупольцы, требуя горячей воды в кранах, создали более 10 петиций

В Мариуполе жители выражают недовольство из-за отсутствия горячей воды с 1 апреля. На мариупольском сайте городских петиций уже через несколько дней после отключения отопления и подачи горячей воды жители создали девять петиций. Мариупольцев не остановило наличие такого числа аналогичных обращений на сайте, и через время были созданы еще две петиции. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«У 70% горожан не установлены бойлеры и нет финансовой возможности сейчас их установить! Людям полгода придется сидеть без возможности нормально принять душ, греть воду в кастрюльках, набирать ее в мисочки, чтобы хоть как-то освежиться?! Это издевательство над горожанами, которые честно оплачивают коммунальные услуги», - сказано в одной из петиций.

Посетители сайта подписывают любую из приглянувшихся петиций, а то и несколько одновременно.

