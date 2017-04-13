13.04.2017 / 10:31



В Мариуполе появились посты мониторинга атмосферного воздуха (ФОТО)















В Мариуполе появились два новых стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«12 апреля с участием Департамента экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского городского совета установлены два стационарных поста в Центральном (пр. Металлургов, 112) и Левобережном (пр. Победы, 21) районах города Мариуполя», - говорится в сообщении ведомства.

Такие стационарные посты позволят анализировать ситуацию в реальном времени и давать информацию о состоянии атмосферного воздуха в режиме онлайн.

Выполненный комплекс экологического мониторинга атмосферного воздуха в городе позволяет осуществлять беспрерывное измерение параметров с помощью автоматических анализаторов на постах наблюдения, оперативную идентификацию аварийных ситуаций, создание и ведение базы экологической информации, ее обобщение, предоставление информации пользователям и принятие управленческих решений в вопросах экологической безопасности.

Для монтажа, подключения и отладки оборудования потребуется несколько месяцев, после чего посты смогут перейти в круглосуточный рабочий режим.