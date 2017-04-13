13.04.2017 / 10:00



Пропускная способность перегона Камыш-Заря-Волноваха сдерживает производство мариупольских меткомбинатов

Пропускная способность перегона Камыш-Заря-Волноваха не позволяет наладить эффективные объемы производства на мариупольских предприятиях Группы Метинвест, передаёт MRPL.CITY.

При увеличении тарифа на грузовые перевозки, в него закладываются средства на модернизацию инфраструктуры и увеличение пропускной способности, одна "Укрзализныця" не смогла обеспечить обещанный пропуск железнодорожных составов.

"Тарифы повышаются на миллиарды, а здесь (о модернизации участка Камыш-Заря-Волноваха) было, по-моему, 40 или 50 миллионов гривен. И обещали нам после этого 22-27 составов в сутки. Но на сегодня, в рекордные сутки, может быть 20 проходило. А обычно средний пропуск – 16-17 составов. Это до сих пор сдерживает объемы производства на наших мариупольских комбинатах", — отметил Рыженков.

Он рассказал, что до сих пор нет регулятора, который мог бы контролировать расходование тарифа.