13.04.2017 / 09:23



Представитель Мариуполя избран зам.председателя отделения НОК Украины в Донецкой области

На V внеочередной отчетно-выборной Ассамблее отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области, которая проходила в Краматорске, заместителем Председателя отделения НОК Украины в Донецкой области избран начальник управления по физической культуре и спорту городского совета Давид Табатадзе, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На мероприятии присутствовали 57 делегатов отделения, в том числе – представители 22 федераций по олимпийским видам спорта, которые зарегистрированы на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, и другие субъекты олимпийского движения региона. Присутствовал и представитель Национального олимпийского комитета Украины на Ассамблее начальник юридического отдела Дмитрий Задорожный.

Во время Ассамблеи состоялись выборы членов отделения НОК Украины в Донецкой области на период 2017-2020 годов – персонального и количественного составов.

На должность главы отделения была выдвинута одна кандидатура – заместитель председателя Донецкой ОГА Виктор Ремский. После ознакомления с программой развития олимпийского движения в Донецкой области на период 2017-2020 годов делегаты Ассамблеи перешли к анонимному голосованию, по итогам которого большинством голосов Виктор Ремский был избран новым председателем отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области.

Заместителями председателя избраны: начальник управления по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимир Мыцык (первый заместитель), начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Бахмутского городского совета Виктор Лыс, а также начальник управления по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета Давид Табатадзе.