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13.04.2017 / 09:01

Несколько районов Мариуполя из-за аварийных работ до конца дня будут без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в нескольких районах города будут проводиться ремонтные работы с отключением холодной воды, передает ilich.in.ua.

Так, в связи с ремонтными работами по адресу: ул.Ровная<пер.Садковый с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды: Героическая,1-46; пер. Садковый,1-73; Лута, 1-101; Ровная, 1-76; проезд Ровный, 1-46; д/с № 151; д/с № 57; ОШ № 47; С. Перовской, 1-66; Новосельская, 3-37; пер. Новосельский, 1-35; пер. Хортицкий, 4-24; Казацкая, 1-11; М. Сибиряка, 3-29; пер. Ключевой, 32-54.

В связи с заменой ввода по адресу Металлургов, 162 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: ОШ № 34, дс 59, 61, 71, 98, 90, 84, ош № 28, КП «Школьное питание», Металлургов, 135-179, Покрышкина, 99, Сеченова, 79-96, Гастелло, 3, горбольница № 5 с пониженным давлением.

В связи с заменой ввода по адресу б. Меотиды, 11 с 8.30 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: бул. Меотиды, 9-13, ул. Московского, 19-25,22-30, ул. Владимирская, 8-20,11,13, ул. Азовстальская, 28-36.

В связи с заменой ввода по адресу пер. Лечебный, 3 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: гор. больница № 4, № 10 по ул. Пашковского 4, лицей по ул. Единства, 49, кафе " Зодиак", Пашковского 2-12, пр. Единства, 41-68, ул. Менделеева, 5-24, пер. Лечебный, 1-13, пер. Филатова, 2.

В связи с аварийно-восстановительными работами по адресу Б. Морская, 3 проходные порта с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Б. Морская, 1-87, Дачная, 2-24, Мариупольская, 1-33, Крановая, 3-48, Маркелова, 1-118, Б. Азовская, 2-40, туп. Крановый, 2-18, пер. Зеленый, 1-12, Жуковского, 34-38, ОШ № 33, порт.

В связи с ремонтными работами по адресу Николаевская, 81 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Николаевская 81, 83, 83/48.

В связи с аварийно-восстановительными работами по адресу р. Строителей, 111 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: пр. Строителей, 111, 113 ,115.

 

  
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