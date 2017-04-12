12.04.2017 / 17:45



На этой неделе Экстрим-парк Мариуполя откроет новый сезон

«Экстрим-парк» Мариуполя уже в эту субботу, 15 апреля, откроет новый сезон. Для всех посетителей – вход бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В 15.00 начнется праздничная программа: выступления вокалистов, танцевальные номера и конкурсная игротека с самыми маленькими. Гости открытия смогут увидеть ярмарку народных умельцев. И самое главное – на празднике мариупольцы встретят настоящих пиратов.