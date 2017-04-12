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12.04.2017 / 16:55
В Мариупольском подразделении не хватает полицейских – В.Аброськин
В Мариупольском подразделении полиции некомплект составляет 20%, среди офицеров работают 111 переселенцев, которые вместе с семьями в 2014 году выехали из неподконтрольных городов Донетчины.
Об этом сказал заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с личным составом Центрального отдела полиции, передает ilich.in.ua со ссылкой на Укринформ.
"В подразделении работают 766 аттестованных работников полиции, треть из которых - женщины. Среди офицеров Мариупольского отдела полиции 111 переселенцев, которые вместе с семьями в 2014 году выехали из оккупированных городов. Некомплект подразделения составляет 20%. Кроме своих непосредственных функций, полицейские выполняют еще и военные", - заявил Аброськин.