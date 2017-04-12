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Главная / Лента новостей / Певица Светлана Тарабарова поддержала флешмоб мариупольской молодежи о транспортном сообщении (ФОТО)

12.04.2017 / 16:15

Певица Светлана Тарабарова поддержала флешмоб мариупольской молодежи о транспортном сообщении (ФОТО)



Певица Светлана Тарабарова присоединилась к флешмобу молодежи Мариуполя и сфотографировалась с плакатом #MRPLconnection, передает MRPL.CITY.

Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в «Фейсбук».

«#Мариуполь - это Украина! Киев хочет быть ближе к Приазовью! Пусть нас соединяют поезда, лучшие в Европе дороги и самые безопасные самолеты!», - отметила Светлана Тарабарова.

Украинская певица Светлана Тарабарова неоднократно посещала Мариуполь с концертами для военных и пограничников.

  
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