12.04.2017 / 16:15



Певица Светлана Тарабарова поддержала флешмоб мариупольской молодежи о транспортном сообщении (ФОТО)







Певица Светлана Тарабарова присоединилась к флешмобу молодежи Мариуполя и сфотографировалась с плакатом #MRPLconnection, передает MRPL.CITY.

Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в «Фейсбук».

«#Мариуполь - это Украина! Киев хочет быть ближе к Приазовью! Пусть нас соединяют поезда, лучшие в Европе дороги и самые безопасные самолеты!», - отметила Светлана Тарабарова.