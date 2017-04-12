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12.04.2017 / 16:15
Певица Светлана Тарабарова поддержала флешмоб мариупольской молодежи о транспортном сообщении (ФОТО)
Певица Светлана Тарабарова присоединилась к флешмобу молодежи Мариуполя и сфотографировалась с плакатом #MRPLconnection, передает MRPL.CITY.
Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в «Фейсбук».
«#Мариуполь - это Украина! Киев хочет быть ближе к Приазовью! Пусть нас соединяют поезда, лучшие в Европе дороги и самые безопасные самолеты!», - отметила Светлана Тарабарова.
Украинская певица Светлана Тарабарова неоднократно посещала Мариуполь с концертами для военных и пограничников.