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12.04.2017 / 15:47
Художники Мариуполя открывают уникальную юбилейную выставку
Выставка, посвящённая 25-летию Мариупольской организации национального союза художников Украины, распахнёт сегодня свои двери, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Об этом сообщила директор художественного музея им. А.И.Куинджи Татьяна Були. Она уточнила, что именно в апреле 25 лет назад было организовано сообщество художников нашего города.
Для ретроспективной экспозиции «Художник и время» 37 авторов предоставили около 100 своих произведений.
Мариупольцы смогут увидеть лучшие образцы живописи, графики, медальерного искусства и декоративно-прикладного искусства.
Выставка открыта для посещений до 21 мая 2017 года.