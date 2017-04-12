12.04.2017 / 15:47



Художники Мариуполя открывают уникальную юбилейную выставку







Выставка, посвящённая 25-летию Мариупольской организации национального союза художников Украины, распахнёт сегодня свои двери, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY .

Об этом сообщила директор художественного музея им. А.И.Куинджи Татьяна Були. Она уточнила, что именно в апреле 25 лет назад было организовано сообщество художников нашего города.

Для ретроспективной экспозиции «Художник и время» 37 авторов предоставили около 100 своих произведений.

Мариупольцы смогут увидеть лучшие образцы живописи, графики, медальерного искусства и декоративно-прикладного искусства.