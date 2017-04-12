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Главная / Лента новостей / К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)

12.04.2017 / 14:25

К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)







Услуга электронной записи на прием к специалисту Мариупольского центра занятости теперь доступна для жителей. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Воспользоваться сервисом мариупольцы могут на сайте Государственной службы занятости.

Посетитель сайте должен из общего меню выбрать «Электронные услуги» и перейти к разделу «Электронная очередь». Пользователю предложено вписать собственные данные и найти либо посредством карты, либо из списка нужный центр занятости.

Записаться на прием к специалистам можно не только по вопросам поиска работы, но и временного трудоустройства, получения юридической консультации, выбора профессии, профориентации и регистрации в службе.

Также, по сообщению пресс-службы городского совета, в Мариупольском городском центре занятости действуют услуги оцифрованного резюме, онлайн вебинаров для связи с работодателями из других областей Украины, дистанционное обучение посредством «Skype», бесплатное изучение английского языка с помощью ресурса «LingvaSkills» и обучение на дому на платформах «Prometheus» и «Твой бизнес: Шаги к успеху».

  
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15:02
Вблизи Мариуполя пройдут учения военных. Возможно передвижение военной техники
14:25
К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)
13:47
На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн
13:03
В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов
12:35
Мариупольцев частично отключат от газоснабжения
12:00
В Мариуполе 40 аптек будут участвовать в правительственной программе «Доступные лекарства»
11:21
В Мариуполе открылся Дог шоу центр (ВИДЕО)
10:58
В Мариуполе пройдет фестиваль японской культуры
10:05
Мариупольским пляжам «грозит» глобальное преображение
09:25
Лучшие идеи мариупольцев по развитию города получили гранты от Группы Метинвест
08:55
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13:45 Вскрыть в 2017 году: на Донетчине извлекут полувековые "капсулы времени" (ФОТО)
13:00 На Донбассе изъяли из тайников гранаты и большое количество патронов различного калибра (ФОТО)
12:04 В Донецкой и Запорожской областях - наиболее напряженная ситуация с африканской чумой свиней
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