12.04.2017 / 14:25



К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)















Услуга электронной записи на прием к специалисту Мариупольского центра занятости теперь доступна для жителей. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Воспользоваться сервисом мариупольцы могут на сайте Государственной службы занятости.

Посетитель сайте должен из общего меню выбрать «Электронные услуги» и перейти к разделу «Электронная очередь». Пользователю предложено вписать собственные данные и найти либо посредством карты, либо из списка нужный центр занятости.

Записаться на прием к специалистам можно не только по вопросам поиска работы, но и временного трудоустройства, получения юридической консультации, выбора профессии, профориентации и регистрации в службе.