12.04.2017 / 13:47



На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн

Во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития Мариуполя секретарь городского совета Степан Махсма рассказал, что на развитие поселков в этом году закладывается финансирование в размере 5,7 млн грн, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.