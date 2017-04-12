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Главная / Лента новостей / На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн

12.04.2017 / 13:47

На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн

Во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития Мариуполя секретарь городского совета Степан Махсма рассказал, что на развитие поселков в этом году закладывается финансирование в размере 5,7 млн грн, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Проекты Сартаны, Талаковки и Старого Крыма призваны решить застарелые проблемы жителей. Так, например, Сартану ждет капитальный ремонт дорожного полотна и тротуаров. В планах Талаковки - начать реконструировать здание в «Центр культуры и досуга», а Старого Крыма - освещение улицы и строительство сетей газоснабжения.

  
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12.04.2017
15:02
Вблизи Мариуполя пройдут учения военных. Возможно передвижение военной техники
14:25
К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)
13:47
На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн
13:03
В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов
12:35
Мариупольцев частично отключат от газоснабжения
12:00
В Мариуполе 40 аптек будут участвовать в правительственной программе «Доступные лекарства»
11:21
В Мариуполе открылся Дог шоу центр (ВИДЕО)
10:58
В Мариуполе пройдет фестиваль японской культуры
10:05
Мариупольским пляжам «грозит» глобальное преображение
09:25
Лучшие идеи мариупольцев по развитию города получили гранты от Группы Метинвест
08:55
В Приморском районе Мариуполя часть домов до конца дня будет без воды
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15:25 На Донетчине должностные лица учебного заведения систематически завладевали бюджетными средствами
14:30 Глава полиции Донетчины осудил решение судьи, выпустившего домой убийцу трех человек
13:45 Вскрыть в 2017 году: на Донетчине извлекут полувековые "капсулы времени" (ФОТО)
13:00 На Донбассе изъяли из тайников гранаты и большое количество патронов различного калибра (ФОТО)
12:04 В Донецкой и Запорожской областях - наиболее напряженная ситуация с африканской чумой свиней
10:59 Еще 14 осужденных переданы из Донецка на подконтрольную Украине территорию
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