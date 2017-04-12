|
12.04.2017 / 13:47
На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн
Во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития Мариуполя секретарь городского совета Степан Махсма рассказал, что на развитие поселков в этом году закладывается финансирование в размере 5,7 млн грн, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Проекты Сартаны, Талаковки и Старого Крыма призваны решить застарелые проблемы жителей. Так, например, Сартану ждет капитальный ремонт дорожного полотна и тротуаров. В планах Талаковки - начать реконструировать здание в «Центр культуры и досуга», а Старого Крыма - освещение улицы и строительство сетей газоснабжения.