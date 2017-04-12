12.04.2017 / 13:03



В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов

Продажа лекарств с содержанием наркотика была основным источником дохода одной из аптек Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом правоохранителям сообщили местные жители, неоднократно видевшие наркозависимых лиц возле аптеки.

«Фармацевт спокойно отпускал препараты без рецепта врача. В самом же учреждении правоохранители обнаружили свыше 1,5 тысяч упаковок препаратов с содержанием кодеина - около 12000 доз. Выяснилось, что оборот таких препаратов является основным источником заработка учреждения - кроме них в аптеке оставался только спирт и минимальный запас других лекарственных средств», - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что фармацевт, незаконно продававший препараты, в аптеке работал неофициально. Также, возле аптеки правоохранители задержали наркозависимого гражданина, потратившего на 30 доз препарата более 100 грн.

Общая сумма изъятых в аптеке 1,5 тыс. упаковок препаратов – 65 тыс. грн.