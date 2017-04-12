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Главная / Лента новостей / В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов

12.04.2017 / 13:03

В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов

Продажа лекарств с содержанием наркотика была основным источником дохода одной из аптек Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом правоохранителям сообщили местные жители, неоднократно видевшие наркозависимых лиц возле аптеки.

«Фармацевт спокойно отпускал препараты без рецепта врача. В самом же учреждении правоохранители обнаружили свыше 1,5 тысяч упаковок препаратов с содержанием кодеина - около 12000 доз. Выяснилось, что оборот таких препаратов является основным источником заработка учреждения - кроме них в аптеке оставался только спирт и минимальный запас других лекарственных средств», - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что фармацевт, незаконно продававший препараты, в аптеке работал неофициально. Также, возле аптеки правоохранители задержали наркозависимого гражданина, потратившего на 30 доз препарата более 100 грн.

Общая сумма изъятых в аптеке 1,5 тыс. упаковок препаратов – 65 тыс. грн.

Факт нарушения правил отпуска наркотических средств внесен в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство. Согласно ч. 1 ст. 320 УК, в данном случае предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

  
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14:25
К специалисту Мариупольского центра занятости можно записаться по электронной очереди (ФОТО)
13:47
На развитие мариупольских поселков в этом году закладывается финансирование в 5,7 млн грн
13:03
В мариупольской аптеке обнаружили 12 тыс. доз наркосодержащих препаратов
12:35
Мариупольцев частично отключат от газоснабжения
12:00
В Мариуполе 40 аптек будут участвовать в правительственной программе «Доступные лекарства»
11:21
В Мариуполе открылся Дог шоу центр (ВИДЕО)
10:58
В Мариуполе пройдет фестиваль японской культуры
10:05
Мариупольским пляжам «грозит» глобальное преображение
09:25
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13:00 На Донбассе изъяли из тайников гранаты и большое количество патронов различного калибра (ФОТО)
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