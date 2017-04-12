12.04.2017 / 12:35



Мариупольцев частично отключат от газоснабжения Часть мариупольских абонентов будут частично отключены от газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua. Левобережный район: - ул. Воинов-Освободителей, 88 – 128 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017; - ул. Воинов-Освободителей, 90 – 1 стояк без газа, в квартире 15 нарушение, нет жильцов. - ул. Воинов-Освободителей, 94 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017; - ул. Азовстальская, 93 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017; - ул. Азовстальская, 97 – 70 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017; - ул. Азовстальская, 99 – 140 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017; - ул. Азовстальская, 103 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017; - ул. Киевская, 43- 1 стояк, не проведено ПТО; - пер. Менделеева, 3а – работы службы сети (ч/с). Центральный район: - ул. Куинджи, 49 – 4 квартиры без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО; - ул. Георгиевская, 11 – 3 квартира без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО. Приморский район: - ул. Большая морская, 8, - две кв. - не проведено ПТО; - ул. Взлетная – ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети; - ул. Родниковая– ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети; - ул. Крайняя– ч/с, 2 дома без газа – работы службы сети. Кальмиусский район: - ул. Прожекторная, 7 – 1 стояк без газа, не проведено ПТО. Телефоны контакт-центра ПАО «Мариупольгаз» 59-61-04, 098-121-40-52, 050-423-42-45.