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12.04.2017 / 12:35
Мариупольцев частично отключат от газоснабжения
Часть мариупольских абонентов будут частично отключены от газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.
Левобережный район:
- ул. Воинов-Освободителей, 88 – 128 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017;
- ул. Воинов-Освободителей, 90 – 1 стояк без газа, в квартире 15 нарушение, нет жильцов.
- ул. Воинов-Освободителей, 94 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017;
- ул. Азовстальская, 93 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017;
- ул. Азовстальская, 97 – 70 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017;
- ул. Азовстальская, 99 – 140 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017;
- ул. Азовстальская, 103 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017;
- ул. Киевская, 43- 1 стояк, не проведено ПТО;
- пер. Менделеева, 3а – работы службы сети (ч/с).
Центральный район:
- ул. Куинджи, 49 – 4 квартиры без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО;
- ул. Георгиевская, 11 – 3 квартира без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО.
Приморский район:
- ул. Большая морская, 8, - две кв. - не проведено ПТО;
- ул. Взлетная – ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети;
- ул. Родниковая– ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети;
- ул. Крайняя– ч/с, 2 дома без газа – работы службы сети.
Кальмиусский район:
- ул. Прожекторная, 7 – 1 стояк без газа, не проведено ПТО.
Телефоны контакт-центра ПАО «Мариупольгаз» 59-61-04, 098-121-40-52, 050-423-42-45.