12.04.2017 / 12:00



В Мариуполе 40 аптек будут участвовать в правительственной программе «Доступные лекарства»











Свыше 600 тысяч жителей Донетчины смогут бесплатно получить лекарства от бронхиальной астмы, сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».

Больше всего договоров на выдачу бесплатных лекарств жителям заключили аптеки в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

«С момента начала программы, в Донецкой области заключили почти 70 договоров на бесплатное обеспечение лекарствами. Лидером стал Мариуполь, где подписали 40 договоров. Краматорск пока не заключил ни одного. В Торецке подписали 8 договоров, в Мирнограде – один, в Славянске – 4, в Славянском районе – 3 договора», - говорится в сообщении.



На реализацию программы в 2017 году Донецкая область получила 25 млн гривен из государственного бюджета. Средства уже распределены между городами и районами с учетом пациентов, которые состоят на диспансерном учете.

Посмотреть, какие аптеки Мариуполя участвуют в программе, можно здесь.