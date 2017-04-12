12.04.2017

У собаководов нашего города - новоселье. Мариупольский кинологический центр открыл в Центральном районе города специализированный зал, где могут проходить обучение и дрессировку собаки абсолютно всех пород, независимо от возраста. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.
«На самом деле открытие такого зала необходимо. Скоро будут соревнования, и все любители собак могут тренироваться в этом зале, чтобы участвовать в соревнованиях и получать призы», - сказал Леонид Котов, начальник кинологического центра ГУ НП в Донецкой области.
Собаководы-любители сошлись во мнении, что именно такой центр уже давно был нужен нашему городу.
«Идея открыть центр назревала очень давно, потому что отсутствует культура в собаководстве, приоритетом для открытого центра было, прежде всего, обучить правильно собак, начиная с щенячьего возраста», - отметила Людмила Ляшова, руководитель Мариупольского кинологического центра.
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