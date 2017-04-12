12.04.2017 / 11:21



В Мариуполе открылся Дог шоу центр (ВИДЕО)

У собаководов нашего города - новоселье. Мариупольский кинологический центр открыл в Центральном районе города специализированный зал, где могут проходить обучение и дрессировку собаки абсолютно всех пород, независимо от возраста. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

«На самом деле открытие такого зала необходимо. Скоро будут соревнования, и все любители собак могут тренироваться в этом зале, чтобы участвовать в соревнованиях и получать призы», - сказал Леонид Котов, начальник кинологического центра ГУ НП в Донецкой области.

Собаководы-любители сошлись во мнении, что именно такой центр уже давно был нужен нашему городу.