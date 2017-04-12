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12.04.2017 / 10:58
В Мариуполе пройдет фестиваль японской культуры
Мариупольцев ознакомят с различными сторонами японской культуры в краеведческом музее. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Фестиваль японской культуры пройдет в рамках Года Японии в Украине 23 апреля во дворе Краеведческого музея. Как сообщается в соцсетях, гостей ожидают мастер-классы по японскому рукоделию, кулинарии, роботехнике и благотворительный флешмоб.
Для посетителей обещают организовать фотозону, площадку для игр, а также представить аллею художников-японистов, японскую литературу, сувениры и мультфильм «Кубо. Легенда о Самурае». В программе фестиваля демонстрация талантов школы «Айкидо» и коллектива Региональной ассоциации боевых искусств и спорта Донецкой области.
Фестиваль состоится при поддержке Департамента культурно-общественного развития Мариуполя.
Фестиваль пройдет с 13:00 до 15:00. Вход свободный.