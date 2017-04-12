12.04.2017 / 10:05



Мариупольским пляжам «грозит» глобальное преображение

Власти города планируют превратить пляжный сезон 2017 года в старт глобальных преображений побережья Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Информацией об этом поделился первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.

Он отметил, что среди ключевых проектов Программы социально-экономического развития-2017 намечена работа по преображению побережья Мариуполя. Она начнется с реконструкции Левобережной набережной.

По словам заместителя мэра, проект состоит из двух частей. В первую очередь на набережной проведут работу по благоустройству: установят дополнительные теневые навесы, детские площадки, оборудуют места для парковки, беговые и велодорожки. Также планируется строительство насосной станции и канализационной линии.

По информации районных администраций Приморского и Левобережного районов, пляжный сезон в этом году планируют начать с 1 мая. Именно с этой даты песок на пляжах площадью 226,4 тыс. кв. м, расположенных у ЖД вокзала, вдоль Приморского бульвара и в поселке Песчаный начнут очищать при помощи спецоборудования.

В Приморском районе на пляжах к 1 мая покрасят и установят 140 урн, 49 раздевалок, 16 питьевых фонтанчиков и 17 душевых.