12.04.2017 / 09:25



Лучшие идеи мариупольцев по развитию города получили гранты от Группы Метинвест

Группа Метинвест выделила 1,5 млн грн на реализацию социальных инициатив мариупольцев в рамках конкурса «Город – нашими руками». 11 апреля были определены 19 лучших проектов по развитию Мариуполя, авторы которых получили грантовые сертификаты на сумму до 100 тыс. грн, передает ilich.in.ua.

Конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» проводится в Мариуполе уже шесть лет. В этом году на рассмотрение экспертного совета мариупольцы подали 140 заявок с предложениями по благоустройству и озеленению города, развитию туристической инфраструктуры, образовательных, культурных и творческих инициатив.

Благодаря идеям местных жителей и поддержке металлургических комбинатов им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе в скором времени появятся новые игровые и спортивные площадки. Начнется реконструкция пирса на городском пляже, продолжат благоустраивать участок пляжа возле железнодорожного вокзала. А в Приморском районе приведут в порядок смотровую площадку – высадят деревья и цветы, установят скамейки, светильники, урны, а дорожки выложат плиткой. Также запланировано создание центра психоэмоциональной поддержки и арт-терапии, информационно-туристического центра «Вежа» и пространства для реабилитации детей по методике Монтессори. Уже началась реализация проекта по созданию сквера на улице Солнечной.

Выступая на награждении победителей конкурса, первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко отметил вклад участников в развитие Мариуполя: «Сегодня взаимодействие городской власти, громады и бизнеса переходит в современный европейский формат. При помощи жителей мы направляем финансовые ресурсы именно туда, где они принесут наибольшую пользу нашему городу. Активность горожан в таких проектах, как «Город – нашими руками», помогает развивать Мариуполь».

«Благодаря мариупольцам поддержку получают конкретные и актуальные для города социальные инициативы. Идеи, которые ранее были только мечтами, теперь с помощью металлургов могут реализовать сами жители», – подчеркнул генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко подчеркнул, что конкурс «Город – нашими руками» дал людям реальную возможность менять, улучшать и развивать Мариуполь.