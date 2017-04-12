12.04.2017 / 08:55



В Приморском районе Мариуполя часть домов до конца дня будет без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с аварийными ремонтными работами по адресу: Зелинского 30 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: пр.Мира 104-114, Зелинского 33,25,27, Строителей 92-84.

Также, в связи с заменой ввода по адресу пр. Нахимова 156 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Нахимова 156, Лавицкого 3,5.