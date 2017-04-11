11.04.2017 / 17:40



Городской голова Мариуполя поддержал флешмоб #MRPLconnection (ФОТО)







Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поддержал флешмоб #MRPLconnection и пообещал подписать петицию об улучшении транспортного сообщения Мариуполя с Украиной. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сегодня на личном приеме мэр Мариуполя Вадим Бойченко решил поддержать инициативу мариупольской молодежи и также присоединился к флешмобу #MRPLconnection. По его мнению, Мариуполь не может быть отрезанным от всей Украины и заслуживает полноценного транспортного сообщения.

Кроме того, городской голова пообещал, что подпишет петицию об улучшении транспортного сообщения Мариуполя с Украиной на сайте главы государства.

В частности, в петиции говорится о необходимости расширения направлений железнодорожного пассажирского сообщения, запуска между Мариуполем и Киевом скоростного поезда «Интерсити», а также ремонта дорог Мариуполь-Запорожье и Мариуполь-Краматорск. Кроме того, в петиции указано на необходимость восстановления двухпутного пути и электрификации ж/д участка Камыш-Заря-Волноваха и возрождении функционирования аэропорта г. Мариуполя.