11.04.2017 / 16:50



Мариупольцы могут принять участие в фотоконкурсе «Моя семья в вышиванке»

Центральная библиотека им. В. Г. Короленко приглашает всех мариупольцев и гостей города к участию в конкурсе фотографий на тему: «Моя семья в вышиванке». Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Принимаются фотографии, на которых изображен человек или группа людей (например, семья, круг друзей). Люди должны быть одеты в вышиванки. К фотокомпозиции можно привлечь и другие элементы украинской культуры.

Фотографии присылать на электронный адрес: foto.vishivanka2017@yandex.ru с 1 апреля по 16 мая 2017 года (включительно).