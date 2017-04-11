11.04.2017 / 16:02



На Мариупольском направлении изъяли незаконную партию сигарет и старинную книгу (ФОТО)















В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" изъяли из незаконного оборота партию сигарет и не пропустили на временно неподконтрольную территорию старинную книгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.



Так, в Мариуполе, на выезде с территории одного из почтовых перевозчиков был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter под управлением гражданина Польши. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты 12,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога. Как было установлено, указанный груз принадлежит пассажирке автомобиля, жительнице Мариуполя.



Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" у гражданки, которая пересекала линию разграничения и направлялась в неподконтрольный Донецк, была обнаружена старинная книга "Святое Евангелие", напечатанная в 1887 году.



В настоящее время гражданка передана сотрудникам Национальной полиции и СБУ.