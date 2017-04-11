11.04.2017 / 15:20



В Мариуполе спасатели оказали помощь «скорой помощи» (ФОТО)











Представители 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Мариуполя оказали помощь представителям службы «103», передает ilich.in.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«11 апреля в 09:38 за помощью в Службу спасения обратились представители скорой медицинской помощи, которым требовалось помощь спасателей в переноске мужчины в доме по бульвару Шевченко в г.Мариуполе», - говорится в сообщении.