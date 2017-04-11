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11.04.2017 / 14:59
Мариупольцев приглашают поддержать всеукраинский флешмоб по безопасности дорожного движения
Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения, по всей стране с 20 марта проводятся флешмобы. Стартовали мероприятия в Николаевской области, а 12 апреля флешмоб состоится и в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.
Во всеукраинской акции примут участие полицейские Донецкой области, в том числе и кинологи, патрульные полицейские Мариуполя, творческие коллективы города и все желающие, неравнодушные к вопросу безопасности дорожного движения
Мариупольцев и гостей города, желающих присоединиться к данной акции приглашают 12 апреля в 13.00 на площадь Воинов-Освободителей.
Финиширует флешмоб 21 апреля в Киеве.