11.04.2017 / 14:59



Мариупольцев приглашают поддержать всеукраинский флешмоб по безопасности дорожного движения







Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения, по всей стране с 20 марта проводятся флешмобы. Стартовали мероприятия в Николаевской области, а 12 апреля флешмоб состоится и в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.

Во всеукраинской акции примут участие полицейские Донецкой области, в том числе и кинологи, патрульные полицейские Мариуполя, творческие коллективы города и все желающие, неравнодушные к вопросу безопасности дорожного движения

Мариупольцев и гостей города, желающих присоединиться к данной акции приглашают 12 апреля в 13.00 на площадь Воинов-Освободителей.