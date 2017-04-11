11.04.2017 / 14:17



Работающим мариупольским пенсионерам с 1 октября отменят налогообложение пенсий?

Кабинет министров Украины отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ilich.in.ua со ссылкой на РБК-Украина.

"С первого октября мы отменим налогообложение пенсий для пенсионеров, которые работают", - заявил Гройсман.