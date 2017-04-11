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11.04.2017 / 13:45

В мариупольском военкомате за деньги освобождали призывников от армии

В Мариуполе начальник отдела военкомата за денежное вознаграждение освобождал призывников от армии, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Военного задержали во время получения взятки в размере 800 долларов. За эти деньги сотрудник военкомата обещал освободить гражданина от призыва на срочную военную службу. Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства военного.

Начальнику отдела военкомата грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

  
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