11.04.2017 / 13:45



В мариупольском военкомате за деньги освобождали призывников от армии

В Мариуполе начальник отдела военкомата за денежное вознаграждение освобождал призывников от армии, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Военного задержали во время получения взятки в размере 800 долларов. За эти деньги сотрудник военкомата обещал освободить гражданина от призыва на срочную военную службу. Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства военного.