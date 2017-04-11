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11.04.2017 / 12:59
Организаторы мариупольского фестиваля представили изображение будущей площадки (КАРТА-СХЕМА)
В Мариуполе генеральный спонсор и организаторы фестиваля MRPL City 2017 представили изображение будущей площадки, где будет проходить событие. Об этом сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua.
"Мы получаем много вопросов о том, как всё обещанное в анонсе фестиваля будет выглядеть в реальности. Наша команда приняла решение показать людям, где они проведут самые драйвовые дни лета. Для гостей фестиваля будут построены две дневные и одна уникальная ночная сцена с танцевальной зоной на пляже и платформой для "электронщиков", смонтированной прямо на воде", — рассказал главный редактор сайта MRPL.CITY Владимир Селиванов.
Формат MRPL City 2017 – это трехдневный музыкальный нон-стоп марафон. Дневной драйв на главных сценах «Песчанки» будут задавать известные представители поп- рок- и хип-хоп-сцен, а ночью пляж "зажгут" музыканты-электронщики.