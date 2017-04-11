11.04.2017 / 12:59



Организаторы мариупольского фестиваля представили изображение будущей площадки (КАРТА-СХЕМА)

В Мариуполе генеральный спонсор и организаторы фестиваля MRPL City 2017 представили изображение будущей площадки, где будет проходить событие. Об этом сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua.

"Мы получаем много вопросов о том, как всё обещанное в анонсе фестиваля будет выглядеть в реальности. Наша команда приняла решение показать людям, где они проведут самые драйвовые дни лета. Для гостей фестиваля будут построены две дневные и одна уникальная ночная сцена с танцевальной зоной на пляже и платформой для "электронщиков", смонтированной прямо на воде", — рассказал главный редактор сайта MRPL.CITY Владимир Селиванов.