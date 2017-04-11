11.04.2017 / 12:19



Мариупольские художники изготовили гигантские писанки для всеукраинского фестиваля (ФОТО)











На Софийской и Михайловской площадях в Киеве в рамках всеукраинского фестиваля Писанок 2017 выставлено 585 расписанных яиц, среди которых гигантские писанки из Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Как сообщила куратор проекта от Мариуполя – руководитель фолкклуба «Макошь» Светлана Мешкова-Давиденко, в этом году наш город на фесте, кроме неё представляли 8 художников: Подтыканова Наталья, Зоренко Оксана, Чебанова Татьяна и четверо юных художников - Мешкова Анастасия, учащаяся 7-А класса школа № 10, Мешков Сергей, учащийся 1-Г классе школы №10, Подтыканов Петр, учащийся 6-А класса и Подтыканов Владислав, учащийся 2-А класса школы № 61. Они представили для участия в арт-перформансе 7 своих произведений.

Светлана Мешкова-Давиденко сообщила, что для участия в выставке были реализованы три направления росписи: традиционное, детское, авторское.

Самыми большими по размеру были три авторские писанки метровой высоты. Участникам проекта бесплатно выдавались лёгкие заготовки из стекловолокна и краски. После окончания росписи и фотосессии, авторы отослали свои работы почтой в Киев.