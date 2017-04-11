11.04.2017 / 11:44



За неправильную парковку мариупольские автолюбители заплатят штраф в 60 необлагаемых минимумов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5629 за основу проголосовали 266 народных депутатов, передает ilich.in.ua.

Законопроектом предлагается установить штраф в размере 60 необлагаемых минимумов (1020 грн) за остановку или стоянку транспортных средств на местах, где разрешена остановка или стоянка только водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, создание препятствий в стоянке водителям с инвалидностью, а также нарушение правил установки и использования на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

При этом разрешается доставлять на штрафплощадку автомобили, припаркованные на местах для инвалидов.

Также предлагается уполномочить на составление протоколов о нарушении членов общественных организаций лиц с инвалидностью, уполномоченных исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов.