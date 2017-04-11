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Главная / Лента новостей / В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба

11.04.2017 / 11:03

В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба

Вчера в Мариуполь прибыла 300-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии огня.

Как сообщает пресс-служба Штаба, 11 фур с 220 тоннами продуктов были отправлены из распределительного центра Штаба в Днепре и доставлены в Мариуполь. Из нее волонтеры сформируют порядка 30 тысяч взрослых и детских наборов выживания, передает ilich.in.ua.

«В прифронтовых населенных пунктах сохраняется острая потребность в помощи, люди вынуждены выживать под обстрелами, без продуктов и средств к существованию. В апреле помощь от Штаба получат порядка 30 тысяч человек из самых социально незащищенных категорий, – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь». – За 2,5 года работы Штаба наши фуры перевезли 130 тысяч тонн продуктов. Эта помощь помогла выжить сотням тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения».

По состоянию на 10 апреля 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 725 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Штаб Рината Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в Украине. Помощь Штаба спасла более 1 млн человек.

  
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За неправильную парковку мариупольские автолюбители заплатят штраф в 60 необлагаемых минимумов
11:03
В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба
10:22
Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)
09:46
На развитие культуры Мариуполя направят более 65 миллионов гривен
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