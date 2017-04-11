11.04.2017 / 11:03



В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба

Вчера в Мариуполь прибыла 300-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии огня.

Как сообщает пресс-служба Штаба, 11 фур с 220 тоннами продуктов были отправлены из распределительного центра Штаба в Днепре и доставлены в Мариуполь. Из нее волонтеры сформируют порядка 30 тысяч взрослых и детских наборов выживания, передает ilich.in.ua.

«В прифронтовых населенных пунктах сохраняется острая потребность в помощи, люди вынуждены выживать под обстрелами, без продуктов и средств к существованию. В апреле помощь от Штаба получат порядка 30 тысяч человек из самых социально незащищенных категорий, – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь». – За 2,5 года работы Штаба наши фуры перевезли 130 тысяч тонн продуктов. Эта помощь помогла выжить сотням тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения».