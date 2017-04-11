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Главная / Лента новостей / Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)

11.04.2017 / 10:22

Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)

Вчера, поздно вечером, обзорная группа Мариупольского отряда морской охраны задержала гражданина Украины, который в темное время суток незаконно находился в море. Сообщает Государственная пограничная служба Украины Восточное региональное управление Мариупольский отряд морской охраны. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Информацию о том, что в районе Новых ворот Мариупольского торгового порта находится человек в резиновой лодке, пограничники получили от военнослужащих Вооруженных сил противодесантной обороны.

В указанный район вышел малый катер морской охраны BG с обзорной группой на борту. В результате проверки было выяснено, что гражданин Украины 1990 года рождения вышел в море без документов и занимается незаконным выловом биоресурсов.

Нарушитель и малое плавсредство были доставлены к береговой базе отряда. На гражданина Украины, уроженца Запорожской области составлен протокол об административном правонарушении по статье 202 Куоап (нарушение пограничного режима).

  
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За неправильную парковку мариупольские автолюбители заплатят штраф в 60 необлагаемых минимумов
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В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба
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Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)
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