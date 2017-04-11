11.04.2017 / 10:22



Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)

Вчера, поздно вечером, обзорная группа Мариупольского отряда морской охраны задержала гражданина Украины, который в темное время суток незаконно находился в море. Сообщает Государственная пограничная служба Украины Восточное региональное управление Мариупольский отряд морской охраны. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Информацию о том, что в районе Новых ворот Мариупольского торгового порта находится человек в резиновой лодке, пограничники получили от военнослужащих Вооруженных сил противодесантной обороны.

В указанный район вышел малый катер морской охраны BG с обзорной группой на борту. В результате проверки было выяснено, что гражданин Украины 1990 года рождения вышел в море без документов и занимается незаконным выловом биоресурсов.