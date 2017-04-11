11.04.2017 / 09:46



На развитие культуры Мариуполя направят более 65 миллионов гривен

В планах Стратегии развития Мариуполя-2021 создать в каждом районе культурную «изюминку». Исходя из поставленных задач, некоторые этапы проектов будут реализованы в ПСЕР в текущем году, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, уже заложено более 47 млн грн на реализацию двух масштабных проектов - на реконструкцию парка имени Гурова и «Радуга». Например, парк имени Гурова будет превращаться поэтапно совместными усилиями с областью. Общая стоимость этого проекта около 75 млн грн, он будет реализовываться не один год.