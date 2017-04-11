11.04.2017 / 09:19



Сегодня в Мариуполе ремонтные работы с отключением холодной воды

Как сообшили ilich.in.ua в пресс-службе горсовета. сегодня в связи с ремонтными работами на пересечении ул. Ровная и пер. Садковый с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды: Героическая,1-46, пер. Садковый, 1-73, Лута, 1-101, Ровная, 1-76, проезд Ровный, 1-46, д/с № 151, д/с №57, ОШ №47, С. Перовской, 1-66, Новосельская, 3-37, пер. Новосельский, 1-35, пер. Хортицкий, 4-24, Казацкая,1-11, М. Сибиряка, 3-29, пер. Ключевой, 32-54.

Также с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды: В.Освободителей, 66 стоматология, Волгоградская, АТС-23, д/с №104, д/с №119, ОШ №10, Азовстальская, 57, ЦТП № 41, Меотиды, 41, ОШ №12, б-р Комсомольский, 54-68, В. Освободителей, 66.

В связи с заменой ввода по адресу пр. Нахимова 156 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Нахимова 156, Лавицкого, 3,5.

В связи с переврезкой с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Армейская 1-41, Ярославского 4-46, Чайковского 2-62, Гоголевская 2-36, Совхозная 1-39, Сельскохозяйственная 3-41, Толстого 1-31.

В связи с ремонтными работами по адресу ул .Бахмутская, 131 с 06.00 до 18.00 будет прекращена подача воды по адресам: Бахмутская, 68-141, Орлика, 2-59, Живописная, 1-60, Спортивная, 1-68, Гранитная, 38-74, ул. Солидарности, 2-37, Кренкеля, 2-56, Полярная, 4-39.

В связи с ремонтными работами по адресу Киевская, 53 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Киевская 57,55,53.

В связи с заменой ввода по адресу бул. Меотиды, 11 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Меотиды, 26-40, Победы, 41,43, Азовстальская, 24,30, Московская, 11-21, ОШ № 55, д/сад № 56, магазин « АТБ».