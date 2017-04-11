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11.04.2017 / 09:01
В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве с Переяслав-Хмельницким
В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве с городом Переяслав-Хмельницкий. Решение вступит в силу, если за него проголосуют депутаты на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 19 апреля. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
В проекте решения по данному вопросу сказано, что соглашение будет подписано с целью популяризации города Мариуполя в Украине, а также для расширения партнерских отношений и двустороннего сотрудничества на уровне органов местного самоуправления.