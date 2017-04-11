11.04.2017 / 09:01



В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве с Переяслав-Хмельницким

В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве с городом Переяслав-Хмельницкий. Решение вступит в силу, если за него проголосуют депутаты на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 19 апреля. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.