10.04.2017 / 17:30



Билеты в Экстрим-парк Мариуполя заменят электронными карточками (ВИДЕО)

Стоимость услуг Экстрим-парка Мариуполя выросла на 40%, а билеты будут заменены электронными карточками. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщил директор ДК «Молодежный» Алексей Лях рассказывая о подготовке парка к началу сезона. Он отметил, что все подготовительные работы завершены, оборудование прошло проверку, парк откроется 15 марта. Алексей Лях уточнил, что по причине подорожания энергоресурсов, администрации пришлось повысить цены на билеты на 40%.

Кроме этого, с 15 апреля в парке вместо привычных билетов вводится новая система накопительных электронных карточек. Они, по словам директора ДК «Молодежный», избавят мариупольцев от необходимости стоять у касс в очередях. Приобрести и пополнить карточку деньгами посетители смогут у двух входных касс, а затем посещать любой выбранный аттракцион, у которых спецоборудование будет снимать с карточки стоимость услуги.