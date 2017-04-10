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10.04.2017 / 16:52
В Мариуполе выбирают лучшего спортсмена марта (ФОТО)
Координационный совет по вопросам развития физической культуры и спорта определил, кто из мариупольских спортсменов по итогам марта может претендовать на участие в конкурсе «Лучший спортсмен месяца».
Как сообщает пресс-служба горсовета, ими стали победители международных и всеукраинских соревнований в различных видах спорта, передает ilich.in.ua.
В число номинантов, по итогам соревнований, прошедших в марте, вошли:
- чемпион Украины по греко-римской борьбе, стипендиат городского совета Геннадий Завертайло; - чемпионка Украины по легкой атлетике в двоеборье Альбина Куракулова;
- бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Ростислав Белостоцкий;
- победитель кубка мира по пауэрлифтингу, стипендиат городского совета Антон Крюков;
- чемпионка Украины по ушу, стипендиат городского совета Анна Терещенко.
Напомним, в Мариуполе ежемесячно выбирают лучшего спортсмена. Цель конкурса - придать дополнительную мотивацию молодежи. Лучшим в январе стал легкоателет Александр Романовский, а в феврале – Александр Пирогов.