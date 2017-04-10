10.04.2017 / 16:52



В Мариуполе выбирают лучшего спортсмена марта (ФОТО)

Координационный совет по вопросам развития физической культуры и спорта определил, кто из мариупольских спортсменов по итогам марта может претендовать на участие в конкурсе «Лучший спортсмен месяца».

Как сообщает пресс-служба горсовета, ими стали победители международных и всеукраинских соревнований в различных видах спорта, передает ilich.in.ua.

В число номинантов, по итогам соревнований, прошедших в марте, вошли:

- чемпион Украины по греко-римской борьбе, стипендиат городского совета Геннадий Завертайло; - чемпионка Украины по легкой атлетике в двоеборье Альбина Куракулова;

- бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Ростислав Белостоцкий;

- победитель кубка мира по пауэрлифтингу, стипендиат городского совета Антон Крюков;

- чемпионка Украины по ушу, стипендиат городского совета Анна Терещенко.