10.04.2017 / 16:10



Флешмоб о транспортном сообщении Мариуполя с Украиной поддержали актеры столичного театра (ФОТО)







Актеры Киевского театра-студии «Черный квадрат» поддержали флешмоб #MRPLconnection, цель которого наладить транспортное сообщение Мариуполя с Украиной. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сейчас театральная труппа находится на гастролях в Одессе и, узнав об инициативе мариупольской молодежи, актеры решили присоединиться к акции, поскольку на себе проверили качество дорог, ведущих в Мариуполь.

«Мы совсем недавно были в Мариуполе, премьера спектакля прошла прекрасно, нам понравилась публика и то, как нас встречали, были трудности только с дорогой. Мы еле успели к началу спектакля, а планировали приехать пораньше, посмотреть город, пообщаться с жителями. Но, увы, из-за разбитых дорог мы целый день провели в пути из Северодонецка», - рассказал актер театра Евгений Волошенюк.

По его словам, артисты столичного театра заинтересованы в выступлениях в Мариуполе и хотели бы еще не раз приехать в приморский город.