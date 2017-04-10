10.04.2017 / 15:29



В Мариуполе проведут инвентаризацию всех выделенных земельных участков

Во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год представители городской власти рассказали о необходимости заняться вопросами инвентаризации и денежной оценки земли. Средства от нее наполняют городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«В этом году полностью проведут инвентаризацию всех земельных участков, выделенных за истекший период. Будут определены потенциально интересные, инвестиционно привлекательные участки и проведена полная переоценка всей земли Мариуполя», - отметил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.