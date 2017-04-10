10.04.2017 / 14:52



В Мариуполе освятили первый в городе деревянный храм (ФОТО)















В Мариуполе в районе автовокзала освятили новый православный храм в честь Святого Пантелеймона Целителя (УПЦ КП). Об этом говорится на странице архиепископа Донецкого и Мариупольского УПЦ КП Сергия (Горобцова) в Facebook , передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«За три года войны это первый построенный храм в Мариуполе. Символично открытие нового храма именно перед Пасхой Христовой. Надеемся, что с Воскресением Христовым воскреснет на Востоке Украины наша культура, ментальность, и мы обязательно победим», - отмечает пресс-секретарь Сергия Горобцова.