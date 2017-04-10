10.04.2017 / 14:10



Мариуполец из ревности забил до смерти соперника

Полицейские задержали мариупольца, который из ревности забил до смерти соперника. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Вчера около 10 утра на линию 102 поступило сообщение из местной больницы о том, что из квартиры высотки в Центральном районе города к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер.

Как выяснилось, отмечая праздник Вербного воскресенья в тесном кругу друзей, между гостями возник конфликт, причиной которого стала девушка. Словесные оскорбления быстро переросли в драку. Из-за стола одного из мужчин забрали в медучреждение, а другого - в отделение полиции.

Злоумышленник своей вины не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.