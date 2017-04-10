Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 11 апреля 2017 года, Вторник
Обустроил остановку – получи льготу
Василий Крячок: «Время все расставит по своим местам»
Семейный альбом Украины
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариуполец из ревности забил до смерти соперника

10.04.2017 / 14:10

Мариуполец из ревности забил до смерти соперника

Полицейские задержали мариупольца, который из ревности забил до смерти соперника. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Вчера около 10 утра на линию 102 поступило сообщение из местной больницы о том, что из квартиры высотки в Центральном районе города к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер.

Как выяснилось, отмечая праздник Вербного воскресенья в тесном кругу друзей, между гостями возник конфликт, причиной которого стала девушка. Словесные оскорбления быстро переросли в драку. Из-за стола одного из мужчин забрали в медучреждение, а другого - в отделение полиции.

Злоумышленник своей вины не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

10.04.2017


17:32   Найденный на Донетчине уникальный скифский меч передали в Киев на реставрацию (ФОТО)


17:30   Билеты в Экстрим-парк Мариуполя заменят электронными карточками (ВИДЕО)


16:52   В Мариуполе выбирают лучшего спортсмена марта (ФОТО)


16:45   "Укртелеком" прекратил работу на неподконтрольном Донбассе


16:10   Флешмоб о транспортном сообщении Мариуполя с Украиной поддержали актеры столичного театра (ФОТО)


15:50   Ситуацию на Донбассе обсудят на саммите в Италии страны G7


15:29   В Мариуполе проведут инвентаризацию всех выделенных земельных участков


14:57   В Донецкой области предупреждено неэффективное использование почти 6 млн грн бюджетных средств


14:52   В Мариуполе освятили первый в городе деревянный храм (ФОТО)


14:10   Мариуполец из ревности забил до смерти соперника


13:51   Хоккейный клуб «Донбасс» – чемпион Украины сезона 2016/2017 (ФОТО)


13:30   Эвакуированы документы находящегося в зоне боевых действий Широкинского сельсовета под Мариуполем, - ОГА


13:00   Полицейские на Донетчине сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн (ФОТО)


12:49   Для контроля за воздухом в Мариуполе установят модульный пост


12:10   Наблюдатели ОБСЕ на Донетчине за неделю дважды попали под обстрел


12:09   В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения


11:29   В Мариуполе пресечена деятельность незаконного зала игровых автоматов (ФОТО)


11:15   Спортсмен Донетчины выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике в многоборье


10:55   Для женщин-переселенок в Мариуполе открылся Центр психосоциальной помощи


10:23   В Мариуполе школы и детсады отремонтируют по принципу «четырех активностей»

Календарь
Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
11.04.2017
12:59
Организаторы мариупольского фестиваля представили изображение будущей площадки (КАРТА-СХЕМА)
12:19
Мариупольские художники изготовили гигантские писанки для всеукраинского фестиваля (ФОТО)
11:44
За неправильную парковку мариупольские автолюбители заплатят штраф в 60 необлагаемых минимумов
11:03
В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с помощью от Гуманитарного штаба
10:22
Пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали рыбака без документов (ФОТО)
09:46
На развитие культуры Мариуполя направят более 65 миллионов гривен
09:19
Сегодня в Мариуполе ремонтные работы с отключением холодной воды
09:01
В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве с Переяслав-Хмельницким
10.04.2017
17:30
Билеты в Экстрим-парк Мариуполя заменят электронными карточками (ВИДЕО)
16:52
В Мариуполе выбирают лучшего спортсмена марта (ФОТО)
16:10
Флешмоб о транспортном сообщении Мариуполя с Украиной поддержали актеры столичного театра (ФОТО)
15:29
В Мариуполе проведут инвентаризацию всех выделенных земельных участков
Все новости
Новости Украины и Мира
11.04.2017
13:05 На Донбассе задержали участника газовых сделок времен Януковича
11:55 На Донетчине в заброшенной хозпостройке обнаружен тайник с гранатометами (ФОТО)
10:58 Докладчик ПАСЕ рассказал о посещении Донбасса
09:48 Халатность директора одного из предприятий Донетчины стоила бюджету свыше одного млн грн
09:00 На Донетчине вдвое выросли поступления налога на недвижимое имущество
10.04.2017
17:32 Найденный на Донетчине уникальный скифский меч передали в Киев на реставрацию (ФОТО)
16:45 "Укртелеком" прекратил работу на неподконтрольном Донбассе
15:50 Ситуацию на Донбассе обсудят на саммите в Италии страны G7
14:57 В Донецкой области предупреждено неэффективное использование почти 6 млн грн бюджетных средств
13:51 Хоккейный клуб «Донбасс» – чемпион Украины сезона 2016/2017 (ФОТО)
13:00 Полицейские на Донетчине сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн (ФОТО)
12:10 Наблюдатели ОБСЕ на Донетчине за неделю дважды попали под обстрел
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования