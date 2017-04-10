10.04.2017 / 13:30



Эвакуированы документы находящегося в зоне боевых действий Широкинского сельсовета под Мариуполем, - ОГА











Документы Широкинского сельского совета, расположенного в зоне боевых действий, эвакуированы, вывезены в Волноваху. Об этом сообщает ДонОГА со ссылкой на Государственный архив области. "4 апреля 2017 при участии заместителя руководителя аппарата Донецкой ОГА Юлии Костюниной и главного научного сотрудника госархива области Н.Буценко вывезены документы Широкинского сельского совета, помещение которого находится в зоне боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы в количестве 63 мешков переданы архивному отделу Волновахской РГА по принадлежностью. Документы находятся в неудовлетворительном состоянии: увлажненные, загрязненные, частично в листовой россыпи. 5 апреля 2017 архивный отдел Волновахской РГА начал научно-техническую обработку вывезенных документов, составление справочного аппарата на них. После завершения работ документы Широкинского сельского совета и исполнительного комитета будут приняты на учет, что позволит обеспечить доступ к ним и их использование.