Лента новостей Главная/ Лента новостей/ Эвакуированы документы находящегося в зоне боевых действий Широкинского сельсовета под Мариуполем, - ОГА
10.04.2017 / 13:30
Эвакуированы документы находящегося в зоне боевых действий Широкинского сельсовета под Мариуполем, - ОГА
Документы Широкинского сельского совета, расположенного в зоне боевых действий, эвакуированы, вывезены в Волноваху.
Об этом сообщает ДонОГА со ссылкой на Государственный архив области.
"4 апреля 2017 при участии заместителя руководителя аппарата Донецкой ОГА Юлии Костюниной и главного научного сотрудника госархива области Н.Буценко вывезены документы Широкинского сельского совета, помещение которого находится в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы в количестве 63 мешков переданы архивному отделу Волновахской РГА по принадлежностью. Документы находятся в неудовлетворительном состоянии: увлажненные, загрязненные, частично в листовой россыпи. 5 апреля 2017 архивный отдел Волновахской РГА начал научно-техническую обработку вывезенных документов, составление справочного аппарата на них. После завершения работ документы Широкинского сельского совета и исполнительного комитета будут приняты на учет, что позволит обеспечить доступ к ним и их использование.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76