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10.04.2017 / 12:49
Для контроля за воздухом в Мариуполе установят модульный пост
В Мариуполе планируют установить два модульных поста для контроля за воздухом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
«В ближайшие дни прибудут три модуля: 2 установим в Мариуполе и 1 в Курахово. После введения системы автоматизированного мониторинга, можно будет в реальном времени отслеживать количество и характер выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, – написал он.
Всего же модульные стационарные экологические посты автоматизированного контроля за атмосферным воздухом установят в пяти городах Донецкой области. Первые три поста разместятся в Краматорске, Николаевке и Бахмуте.
Экологические посты, по словам Павла Жебривского, уже до конца апреля заработают в тестовом режиме. На очереди – установка подобного оборудования для анализа воды, почв.