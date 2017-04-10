10.04.2017 / 12:49



Для контроля за воздухом в Мариуполе установят модульный пост







В Мариуполе планируют установить два модульных поста для контроля за воздухом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«В ближайшие дни прибудут три модуля: 2 установим в Мариуполе и 1 в Курахово. После введения системы автоматизированного мониторинга, можно будет в реальном времени отслеживать количество и характер выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, – написал он.

Всего же модульные стационарные экологические посты автоматизированного контроля за атмосферным воздухом установят в пяти городах Донецкой области. Первые три поста разместятся в Краматорске, Николаевке и Бахмуте.