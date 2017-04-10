|
10.04.2017 / 12:09
В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения
Впервые в мариупольский колл-центр 102 поступило сообщение бесплатного мобильного приложения «Полиция Донетчины». Заявитель воспользовался функцией «сообщить о правонарушении» - для этого достаточно загрузить фото с кратким описанием. Программа сама определила место, и уже через несколько минут туда прибыл наряд полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
«Компания распивает спиртное и курит в общественном месте - такое сообщение отправил со своего телефона 17-летний школьник», - сообщают в ведомстве.
Система сама передала в полицию всю необходимую информацию о заявителе и определила место совершения нарушения. Полицейские отреагировали на сообщение, как на обычный вызов, и диспетчер направил по указанному адресу патрульный наряд.
Парень загрузил себе мобильное приложение «Полиция Донетчины» после того, как полицейские провели презентацию разработки в его школе.
«Сейчас мобильное приложение «Полиция Донетчины» работает в тестовом режиме. Мы привлекли к тестированию программы молодежь как наиболее активных пользователей, чтобы проверить, как работает приложение и что нужно усовершенствовать. В ближайшее время состоится полномасштабный запуск мобильного приложения», - отметил один из разработчиков Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области.