10.04.2017 / 12:09



В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения

Впервые в мариупольский колл-центр 102 поступило сообщение бесплатного мобильного приложения «Полиция Донетчины». Заявитель воспользовался функцией «сообщить о правонарушении» - для этого достаточно загрузить фото с кратким описанием. Программа сама определила место, и уже через несколько минут туда прибыл наряд полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Компания распивает спиртное и курит в общественном месте - такое сообщение отправил со своего телефона 17-летний школьник», - сообщают в ведомстве.

Система сама передала в полицию всю необходимую информацию о заявителе и определила место совершения нарушения. Полицейские отреагировали на сообщение, как на обычный вызов, и диспетчер направил по указанному адресу патрульный наряд.

Парень загрузил себе мобильное приложение «Полиция Донетчины» после того, как полицейские провели презентацию разработки в его школе.