10.04.2017 / 11:29



В Мариуполе пресечена деятельность незаконного зала игровых автоматов (ФОТО)















Мариупольской местной прокуратурой № 1 совместно с Центральным ОП ГУНП в Донецкой области проводится работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Центрального района Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области .

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий выявлено заведение, который занимался незаконной деятельностью. Проведен осмотр места происшествия, по результатам которого изъято 26 системных блоков и 26 флеш носителей - с помощью которых проводилась незаконная деятельность.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом).