10.04.2017 / 10:55



Для женщин-переселенок в Мариуполе открылся Центр психосоциальной помощи

В рамках проекта «Мобилизация женщин-переселенок против домашнего и гендерно-ориентированного насилия» в Мариуполе создан Центр психосоциальной помощи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

При поддержке Европейской Комиссии в городе открылся Центр психосоциальной помощи для женщин из числа внутренне перемещенных лиц, пострадавших от домашнего и гендерно-ориентированного насилия , целью деятельности которого является обеспечение приютом, оказание комплексной помощи женщинам в возрасте до 55 лет (в том числе с детьми) и создание условий для преодоления последствий совершенного над ними насилия.

Срок пребывания в заведении определяется индивидуально, но не может превышать 6 месяцев со дня поселения. Зачисление в Центр осуществляется ежедневно на основании личного обращения пострадавшего лица или письменного направления в ВБО «Конвиктус Украины» от заведений, учреждений и организаций различных форм собственности, к которым обратилась такое лицо (при условии её согласия).

В Центр не принимаются пострадавшие лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с симптомами болезни в остром периоде или в период обострения хронических заболеваний, а также лица, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и не в состоянии самостоятельно себя обслуживать.

Условием зачисления в Центр является наличие:

- документа, удостоверяющего личность;

- справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

- медицинской справки, удостоверяющей возможность лица находиться в коллективе.

Для размещения вместе с женщиной ее ребенка/детей, добавляются также документы, удостоверяющие их родственные связи и медицинская справка на ребенка/детей.

В случае необходимости оформления в Центр необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения:

- Левобережный район пр. Победы, 16

- Центральный район пр. Металлургов, 35

- Кальмиусский район ул. Куйбышева, 17