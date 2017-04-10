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10.04.2017 / 10:23

В Мариуполе школы и детсады отремонтируют по принципу «четырех активностей»

Во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития - 2017 заместитель городского головы Ксения Сухова рассказала, как будет проходить ремонт учебных заведений. Применят конструктивный подход - из всех проблем, что накопились в школах и детских садах, сформировали четыре ключевых направления, по которым будет идти ремонт. Так, в школах планируют провести капитальный ремонт санузлов, заменить окна, отремонтировать конструктив и благоустроить территорию. В этом году каждой «активностью» будет охвачено по 16 учебных заведений, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Что касается ремонта детсадов, то в них также будет применен принцип «четырех активностей», а именно: замена окон, оборудования на кухне, ремонт актовых залов и благоустройство территории.

«Мы планируем в течение пяти лет охватить этими активностями практические все учебные заведения Мариуполя. Проводя ремонты с комплексным подходом, мы охватываем им одновременно большое количество учреждений. Это наиболее конструктивный подход», - подчеркнула зам.городского головы Ксения Сухова.

Она также отметила, что Европейскому банку реконструкции и развития представлен проект на тепломодернизацию четырех детсадов и одной школы на общую сумму свыше 113 миллионов гривен. Мариуполь ждет подтверждения финансирования.

  
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