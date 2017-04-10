10.04.2017 / 09:45



Мариупольские спасатели ликвидировали в море опасный предмет (ФОТО)















Мариупольские спасатели ликвидировали потенциально опасный предмет в Азовском море, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«7 апреля в 14:50 в дежурную часть аварийно-водолазной службы городского совета поступило сообщение из коммутатора Госпогранслужбы, о том что в море на удалении порядка одной морской мили от берега, напротив комбината "Азовсталь" обнаружен плавающий шарообразный металлический предмет, похожий на противодесантную мину типа "ЯРМ". В течение 20 минут информацию подтвердили в Областном ГУ ГСЧС и промысловые рыбаки», - говорится в сообщении.

Оценив возможную угрозу для мирных горожан, занимающихся любительской рыбалкой на Левобережном пляже (около 800 человек), а также понимая потенциальную угрозу для сооружений комбината "Азовсталь", в указанный квадрат вышли две спасательные группы городского совета (поисково - водолазная и аварийно-спасательная). Обследовав указанный квадрат, спасателями горсовета было принято решение - зацепить опутанную сетями мину тралом с длиной ваера не менее 50 метров и аккуратно буксировать на безлюдную отмель в район лодочного кооператива "Азовсталец". Опасный предмет удалось зацепить тралом и доставить к береговой полосе.

При более детальном осмотре металлического шара выяснили, что это авиационный баллон высокого давления, наполненный предположительно тротилом. В присутствии сотрудников полиции, Опасная находка передана пиротехнической группе ГСЧС для проведения экспертизы и утилизации на полигоне.